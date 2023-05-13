Александр Бублик выиграл у американца на турнире "Мастерс" в Риме

Казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл матч второго круга на грунтовом турнире серии ATP Masters 1000 одиночного разряда в итальянской Риме, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz Бублик удачно провел встречу с 20-летним американским теннисистом Беном Шелтоном (35-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:4, 1:6, 6:2. Игра продлилась один час и 51 минуту.

Во время игры Бублик исполнил пять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Кроме того, Александр выиграл семь очков и три гейма подряд.

Отметим, что данная игра состоялась на стадии 1/32 финала римского турнира.