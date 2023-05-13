В ЗКО сельским школьникам приходится учиться в здании акимата

В селе Амангельды в ЗКО из-за затянувшегося капремонта в школе дети учатся в здании акимата и местного Дома культуры прямо на сцене концертного зала, а классы разделены занавесками, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Астана", сельская школа была построена 41 год назад. И здание, как говорится, затрещало по швам. Родители забили тревогу и попросили власти сделать капитальный ремонт.

На помощь сразу же поспешила партия "АMАNАТ". Благодаря амантовцам на эти цели было выделено 353 млн тенге. Но средства перевели невовремя, и дело затянулось. Теперь подрядчик просит дать ему еще месяц.

По словам подрядчика, на сегодня выполнено только 83% работ. К школе полностью не подключена электросеть, территория завалена стройматериалами. Но скоро здание отремонтируют, и уже летом в помещениях откроется мини- детский сад, а летний лагерь примет ребят на отдых. Этот вопрос сейчас находится на особом контроле партийцев.



