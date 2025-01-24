Здание сельского акимата почти полностью сгорело в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
24 января пожар вспыхнул в двухэтажном здании акимата села Айдарлы Карасуского района Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
Кадры с места ЧП распространяются в Казнете. На видео видно, что огнем было охвачено все здание.
В областном ДЧС сообщили, что на пульт дежурного поступило сообщение о загорании кровли двухэтажного здания.
"К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Работа осложнялась тем, что населенный пункт находится в отдалении от районного центра, а деревянное строение быстро воспламенилось. Огонь стремительно распространялся по кровле. Дополнительные сложности создавали плотное задымление, низкая температура воздуха и ветреная погода, что увеличивало риск распространения пламени на соседние здания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на все трудности, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью ликвидирован. Общая площадь здания составляла 250 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его полное уничтожение и спасти близлежащие строения.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о другом пожаре. В Алматы загорелось крупное здание с цехом.
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