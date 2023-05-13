Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Врачи рассказали, кому нужно исключить редиску из рациона

Врачи рассказали, кому нужно исключить редиску из рациона Фото: pixabay
Не рекомендуют врачи есть редиску людям, у которых болезни почек, гастрит и метеоризм, сообщает Zakon.kz.

По информации "Мосленты", редис, несмотря на содержание множества витаминов, ферментов и полезных веществ, усиливает желудочную секрецию и отток желчи, раздражает почечные канальцы. Поэтому овощ не рекомендуется добавлять в свой рацион людям с гастритом, язвенной болезнью, метеоризмом (повышенным образование газов в кишечнике), энтероколитом, заболеваниями печени, поджелудочной железы и почек.

Кроме того, редис противопоказан при подагре. Овощ богат пуринами, а при этом заболевании обмен веществ в организме нарушен.

Читайте также

Стилист назвала самые модные купальники на лето

Названы семь способов преодолеть усталость и апатию

Названы способы начать карьеру заново

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Алматы
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления