Врачи рассказали, кому нужно исключить редиску из рациона

Не рекомендуют врачи есть редиску людям, у которых болезни почек, гастрит и метеоризм, сообщает Zakon.kz.

По информации "Мосленты", редис, несмотря на содержание множества витаминов, ферментов и полезных веществ, усиливает желудочную секрецию и отток желчи, раздражает почечные канальцы. Поэтому овощ не рекомендуется добавлять в свой рацион людям с гастритом, язвенной болезнью, метеоризмом (повышенным образование газов в кишечнике), энтероколитом, заболеваниями печени, поджелудочной железы и почек.

Кроме того, редис противопоказан при подагре. Овощ богат пуринами, а при этом заболевании обмен веществ в организме нарушен.