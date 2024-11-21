Кому нельзя есть творог
Впрочем, как утверждает врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, противопоказаний у творога немного.
"В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы). Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Кроме того, творог противопоказан при гастрите".Людмила Сухорукова
Специалист советует употреблять не более 100 граммов творога в день детям и не более 200 граммов – взрослым.
Однако, как отмечено в публикации издания РИА Новости, для спортсменов суточная норма может быть и выше.
В заключительной части врач уточнила, что в умеренных количествах творог можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний к этому.
До наступления 2025 года осталось чуть больше месяца. Он пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Тем, кто трепетно относится к праздничному меню, следует сделать акцент на натуральных и свежих продуктах, избегая полуфабрикатов и излишне калорийных блюд.