Кому нельзя есть творог

От творога стоит отказаться или уменьшить потребление тем, кто имеет заболевания почек, гастрит и аллергию на молочный белок. Также внимательнее к творогу стоит отнестись людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, как утверждает врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, противопоказаний у творога немного.

"В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы). Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Кроме того, творог противопоказан при гастрите". Людмила Сухорукова

Специалист советует употреблять не более 100 граммов творога в день детям и не более 200 граммов – взрослым.

Однако, как отмечено в публикации издания РИА Новости, для спортсменов суточная норма может быть и выше.

В заключительной части врач уточнила, что в умеренных количествах творог можно есть каждый день при отсутствии противопоказаний к этому.

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