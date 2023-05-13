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Министр внутренних дел рассказал о трансформации полиции

встреча, Караганда, министр МВД Фото: Polisia.kz.
Марат Ахметжанов встретился в Караганде с активом области. На встрече глава МВД представил карагандинцам нового начальника полиции региона Санжара Адилова и обсудил вопросы трансформации полиции, сообщает Zakon.kz.

Министр рассказал о внедрении сервисной модели работы полиции в стране. В частности, коллективного сервиса, который оказывается в ходе совместной работы полиции, органов власти и населения по выявлению и решению проблем безопасности.

Глава ведомства также сообщил об изменениях критериев оценки полиции со статистических на систему индикаторов, мотивирующих на качественное выполнение задач. Такая практика позволит постоянно изучать мнение населения и с учетом этого совершенствовать работу. Отдельно министр остановился на внутрисистемных преобразованиях и реинжиниринге процессной деятельности полиции.

Ранее в МВД рассказали, как в Казахстане планируют бороться с бытовым насилием и преступностью в ближайшие годы.

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