Министр внутренних дел рассказал о трансформации полиции
Министр рассказал о внедрении сервисной модели работы полиции в стране. В частности, коллективного сервиса, который оказывается в ходе совместной работы полиции, органов власти и населения по выявлению и решению проблем безопасности.
Глава ведомства также сообщил об изменениях критериев оценки полиции со статистических на систему индикаторов, мотивирующих на качественное выполнение задач. Такая практика позволит постоянно изучать мнение населения и с учетом этого совершенствовать работу. Отдельно министр остановился на внутрисистемных преобразованиях и реинжиниринге процессной деятельности полиции.
Ранее в МВД рассказали, как в Казахстане планируют бороться с бытовым насилием и преступностью в ближайшие годы.