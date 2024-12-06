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Законодательство РК

Бывший замминистра внутренних дел возглавил Департамент полиции на транспорте

Назначен новый начальник полиции на транспорте МВД, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:19 Фото: polisia
6 декабря стало известно о назначении нового начальника Департамента полиции на транспорте МВД, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, им стал генерал-майор полиции Айдос Рысбаев.

Нового руководителя представил личному составу заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков, отметив важность работы департамента в обеспечении безопасности на железнодорожном и авиационном транспорте.

"Айдос Рысбаев имеет значительный опыт руководящей работы, ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел и обладает необходимыми качествами для эффективного управления подразделением", – отмечено в сообщении.

Айдос Рысбаев родился в 1974 году в Акмолинской области. Окончил Акмолинский университет; Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б.С.Бейсенова.

Трудовой стаж начал с работы инспектором отделения по делам несовершеннолетних Восточного отдела полиции УВД города Акмолы. В разные годы работал оперуполномоченным и старшим оперуполномоченным в Астане; замначальника отдела криминальной полиции РУВД "Алматы" ДВД г. Астана; начальником отдела по расследованию УВД района "Алматы" ДВД; города Астаны; начальником Управления полиции района "Сарыарка" Департамента полиции города Астана (13.01.2016-06.2019); начальником Департамента криминальной полиции МВД РК.

От должности заместитель Министра внутренних дел РК, которую занимал с ноября 2023 года, Айдос Рысбаев был освобожден в октябре 2024 года.

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