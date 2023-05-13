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Перспективы сотрудничества Великобритании и Восточного Казахстана обсудили в регионе

акимат Фото: пресс-центр ВКО
Область с официальным визитом посетила Посол Его Величества Великобритании в Казахстане, Госпожа Кэтрин Лич. Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев ознакомил госпожу Лич с деятельностью крупных предприятий региона, таких как УМЗ, Казцинк и ТМК.

Именно здесь производят продукцию, в которой заинтересовано мировое промышленное сообщество. Более того, данные компании уже продемонстрировали возможности и перспективы международного сотрудничества.

люди

Фото: пресс-центр ВКО

Главным для британской стороны было изучить инвестиционный портфель, так как после выставки "Золото Великой степи", прошедшей в музее Фитцуильяма, Великобритания заинтересована в сотрудничестве в сферах туризма, горной металлургии, стороны готовы рассмотреть проекты "зелёных" и "умных" городов, возможностей образовательного обмена. На сегодняшний день у нас есть шесть проектов с Европейским банком реконструкции и развития, они успешно реализуются.

люди

Фото: пресс-центр ВКО

Госпожа Кэтрин Лич отметила, что британская сторона готовы рассмотреть весь пул инвестиционных проектов от гидроэнергетических ресурсов до металлургии, а также возможности сотрудничества с промышленными флагманами Восточного Казахстана.

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