Первый замакима ВКО получил должность в Администрации президента РК

Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев получил должность в Администрации президента РК.

Первый замакима ВКО Алмасхан Сматлаев назначен государственным инспектором в Администрацию президента РК.

Алмасхан Сматлаев родился 29 июля 1989 года. Окончил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Блумсбергский университет в Пенсильвании, США, по таким специальностям, как "Экономика", "Международная экономика", "Финансы и кредит", "Магистр государственного и муниципального управления".

С 2009 по 2012 возглавлял бизнес-структуры в Москве. С 2012 по 2014 год занимал должность консультанта, затем советника в Евразийской экономической комиссии (Москва, РФ). С 2016 по 2018 год был руководителем управления экономики и бюджетного планирования ВКО. С 2018 по 2020 заместителем акима ВКО.

Должность первого замакима ВКО занимал с апреля 2020 года.