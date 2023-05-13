Пока не внесут жесткую ответственность, беспредел на улицах будет продолжаться: эксперт о самокатах

Ездить на электросамокатах в Казахстане теперь станет сложнее. В Мажилисе уже одобрили ограничения для водителей этого вида транспорта. Проект закона направили на рассмотрение в Сенат. До этого момента Zakon.kz решил узнать мнение политолога Данияра Ашимбаева.

Согласно новым правилам, водители самокатов теперь смогут передвигаться по велодорожкам без каких-либо ограничений. Ездить по тротуарам самокатчикам также разрешается, но со скоростью не выше шести километров в час. Вместе с тем перевозить пассажиров и груз категорически запрещается. А на пешеходных переходах и перекрестках необходимо обязательно слезать с самокатов и переходить через дорогу пешком.

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На вопрос о том, почему, на его взгляд, власти взялись именно за самокаты, а не мопеды, Данияр Ашимбаев ответил, что статус мопедов более или менее урегулирован, и дорожное движение также регулирует их.

"Мопедами пользуются в основном курьеры доставок, и люди относятся к ним достаточно либерально, понимая, что они выполняют свою работу. Что касается самокатов, это явление буквально последние два года захлестнуло города, но при полном отсутствии их регулирования. Мы видим, что отсутствие каких-либо правил и одна-две точечных отработки дорожных полицейских создало полный эффект безнаказанности". Политолог Данияр Ашимбаев

По словам Ашимбаева, появились компании, которые стали завозить самокаты в города и получили какую-то поддержку от городских властей – были выделены земельные участки и парковки, оснащенные коммуникациями для зарядных устройств.

"Понятно, что ни единого тендера и предварительных, общественных обсуждений не проходило. Появился бизнес, который стал продвигать этот сервис. При этом поведение самокатчиков на улицах стало отличаться очень большой агрессивностью. Мы видим, что они практически оккупировали тротуары, очень мало из них, кто ездит по велосипедным дорожкам. А на дорогах с участием самокатчиков происходит много ДТП, я сам неоднократно был свидетелем аварий, потому что они не смотрят по сторонам". Данияр Ашимбаев

Спикер поясняет, что по правилам самокатчики практически приравниваются к пешеходам, но виноватыми всегда остаются водители, хотя понятно, что как минимум в половине случаев виноваты люди на самокатах.

"Двигаясь на высокой скорости, они способны не просто травмировать, но и убить человека. Они не просто не контролируют езду на дорогах, но и не имеют никаких представлений об этике – врезаются и сбивают детей, пожилых людей. При этом постоянно требуя к себе особых прав". Данияр Ашимбаев

По словам Данияра Ашимбаева, водители самокатов часто несутся на большой скорости, сигналят всем направо и налево, катаются по двое или трое, с огромными рюкзаками, среди них есть также подростки.

"Сегодня они считают, что тротуар принадлежит им. И человек, живущий в густо населенном районе, который постоянно прогуливается с детьми, находится под угрозой". Данияр Ашимбаев

Ашимбаев подчеркнул, что отсутствие регулирования привело к тому, что многие люди буквально страдают от самокатчиков. И аргументы о том, что это экологический вид транспорта, не выдерживают никакой критики.

"Как только Парламент начал работу над законом о регулировании самокатов, мы увидели, какая массовая истерия началась. Надо сказать, что это не экологический вид транспорта, элементарно непонятно, как производится утилизация тех же аккумуляторов. Экологический вид транспорта – это не самокат и не велосипед, а прежде всего ноги человека. Я наблюдаю манипуляцию данными и заметил, что стало появляться много статей в защиту самокатчиков о необходимости отказа от какого-либо регулирования. Но здесь очень важен вопрос об ответственности". Данияр Ашимбаев

Рассуждая о том, насколько эти меры будут эффективны и будут ли соблюдаться, политолог отметил, что по сравнению с теми предложениями, которые выдвигались рабочей группой, закон очень либерален сам по себе.

"Я думаю, что все равно потребуется его ужесточение, то есть нужно будет устанавливать и камеры слежения на тротуарах и в парках, вводить очень жесткие правила перфекации, то есть присваивать на каждый самокат персональные идентификационные номера. И все-таки подключение водителей к самокатам должна осуществляться через те сервисы, которые, например, конкретно идентифицируют, что определенный самокат управлялся конкретным человеком. Пока не внесут жесткую ответственность, беспредел на улицах будет продолжаться". Данияр Ашимбаев

Когда частный бизнес, связанный каким-то образом с отдельными структурами акимата, вообще не хотят никакого регулирования в части безопасности пешеходов, понятно, что они просто манипулируют общественным мнением, ссылаясь на экологические нормы. Эта сфера глубоко социальна, поэтому должна быть очень жестко отрегулирована. Мы видели опыт того же Парижа, где население на городском референдуме потребовало вообще запретить электрические самокаты, хотя там были самые продуманные и жесткие правила, отметил эксперт.

Говоря о том, что регулирование даст бизнесу, спикер подчеркнул, что это их проблемы.





"Они два-три года занимались совершенно не отрегулированным бизнесом. Им дали возможность зарабатывать деньги, и никакой ответственности они за это не несли. Я не знаю, какие налоги они платили, но факт в том, что несколько десятков ДТП с участием самокатчиков мы периодически наблюдаем. Поэтому ответственность должны нести либо сами водители самокатов, либо компании, и их деятельность должна быть очень четко регламентирована. Понятно, что это малый и средний бизнес, но этот бизнес представляет угрозу для населения и с этим нужно что-то делать, чтобы всем было хорошо".

Обсуждая вопрос, не получится ли так, что после принятия законопроекта по регулированию самокатов через несколько месяцев все о нем забудут и не будут соблюдать правила, Данияр Ашимбаев отметил, что должны проводиться регулярные проверки, патрулирование улиц, то есть нужно постоянное правоприменение.



"К сожалению, часто бывает, что, приняв закон, думают, что проблема решена. На самом деле этой проблемой нужно заниматься ежедневно на системном уровне. Потому что от того, что какие-то правила приняли, просто так ничего не изменится. А население у нас с очень низкой правовой культурой, особенно это касается молодежи. Мы видели, что определенные вопросы касательно самокатов вводили, но они не соблюдаются, полиция проводит раз в квартал какую-то отработку, но этого недостаточно, это нерегулярные меры, которые позволили бы сформировать у людей неотвратимость наказания". Данияр Ашимбаев

По мнению Данияра Ашимбаева, законопроект, который сейчас принят Мажилисом, очень либерален и он бы ввел намного более жесткое регулирование, потому что ежедневно сталкивается с этой проблемой.

"Я вижу, что самокатом управляют даже люди под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, устраиваются гонки на улицах, дворах и тротуарах. Одно дело, когда дети катаются на велосипедах и им уступают дорогу, другое, когда на самокате несутся взрослые люди без каких- либо ограничений, это совсем другая ситуация". Данияр Ашимбаев

Поэтому эксперт думает, что закон необходимо принять и уже в ближайшем времени нужно ставить вопрос о его ужесточении и усилении, так как это непосредственно несет угрозу жизни и безопасности людей в городах. Чем быстрее закон вступит в силу, тем лучше для всех, резюмировал Ашимбаев.