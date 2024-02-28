Мажилис одобрил ужесточение ответственности за побои

Депутаты Мажилиса 28 февраля 2024 года одобрили во втором чтении проект закона, ужесточающий ответственность за семейно-бытовое насилие. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" инициирован депутатами Мажилиса.

"Законопроект направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей. В частности, законопроектом предусматривается криминализация деяний, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, пропаганду самоубийства и другие", – сказала депутат Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, в ходе работы над законопроектом депутатами внесен ряд поправок, направленных на:

уточнение компетенций центров поддержки семьи в части оказания поддержки лицам с признаками бытового насилия, с предоставлением возможности им временного проживания;

урегулирование порядка содержания лиц, совершивших уголовное правонарушение, за причинение легкого вреда и нанесение побоев;

определение возраста детей (лица, не достигшие 16-летнего возраста), при котором запрещена принудительная высадка из общественного транспорта;

усиление уголовной ответственности за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

уточнение мер применения особых требований, установленных судом к лицам, осужденным или освобожденным от уголовной ответственности в связи с примирением.

"По предложению правительства внесены поправки, регламентирующие деятельность уполномоченных по правам ребенка области, города республиканского значения и столицы. Наряду с этим депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм, в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта", – отметила Жулдыз Сулейменова.

К слову, резонансное предложение депутата Елнура Бейсембаева о хирургической кастрации педофилов не нашло поддержки у палаты.