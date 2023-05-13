Назначен новый замакима Алматинской области
Об этом сообщили на странице Instagram акимата Алматинской области.
Рустам Маратович родился в 1986 году. В 2008 году он изучал экономику в университете Дарем в Великобритании, а в 2021 году получил степень магистра государственного управления в Гарвардской школе права.
В 2008 году он начал свою трудовую деятельность в качестве главного эксперта департамента макроэкономического анализа и планирования министерства экономики и бюджетного планирования.
Затем Рустам Маратович занимал различные должности, такие как заместитель председателя правления национальной компании "Kazakh Invest", председатель комитета по инвестициям МИД РК, Посол МИД РК по особым поручениям и заместитель президента "Евразия Групп Казахстан".
В декабре 2022 года он стал советником акима Алматинской области, а с 13 мая 2023 года он назначен на должность заместителя акима Алматинской области.