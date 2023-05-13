Курсы популярных криптовалют к доллару

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 829 $; изменения за 24 часа: +1,83%.

Ethereum (ETH): 1 803,59 $; изменения за 24 часа: +2,18%.

Tether (USDT): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 310,40 $; изменения за 24 часа: +1,63%.

USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,071877 $; изменения за 24 часа: -0,34%.

Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

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По состоянию на 13 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.99 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.