Курсы популярных криптовалют к доллару
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 26 829 $; изменения за 24 часа: +1,83%.
Ethereum (ETH): 1 803,59 $; изменения за 24 часа: +2,18%.
Tether (USDT): 1,0006 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
BNB (BNB): 310,40 $; изменения за 24 часа: +1,63%.
USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,071877 $; изменения за 24 часа: -0,34%.
Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
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По состоянию на 13 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.99 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.