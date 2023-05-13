Казахстанец Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира-2023 по боксу

На ринге Ташкента завершился первый финальный поединок мирового первенства-2023 по боксу, в котором за "золото" сражался казахстанец Санжар Ташкенбай и выиграл этот бой. Тем самым стал чемпионом мира 2023 года по боксу, сообщает Zakon.kz.

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В решающей встрече наш боксер, который выступал в весовой категории до 48 кг, встречался с представителем Грузии Сахилом Алахвердови и победил его со счетом 5:0.





Санжар Ташкенбай принес первую золотую медаль нашей сборной на этом турнире.

После Санжара на ринг Ташкента поднимется еще один казахстанский боксер Дулат Бекбауов, который в финале в весовой категории до 67 кг будет противостоять хозяину ЧМ-2023 Асадхужа Муйдинхужаеву.