Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов.

Ташкенбай в бою за первое место одержал уверенную победу над Алдаркхишигом Баттулгой из Монголии.

Санжар со счетом 5:0 выиграл стартовый раунд. Точно так же завершился и второй. В итоге сопернику для победы необходим был только нокаут, пишет НОК РК.

Однако Ташкенбай грамотно провел третью трехминутку и второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2023.

Также сегодня, 14 сентября, Назым Кызайбай выиграла "серебро" ЧМ по боксу.