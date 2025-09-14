Санжар Ташкенбай стал чемпионом мира по боксу
Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.
Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов.
Ташкенбай в бою за первое место одержал уверенную победу над Алдаркхишигом Баттулгой из Монголии.
Санжар со счетом 5:0 выиграл стартовый раунд. Точно так же завершился и второй. В итоге сопернику для победы необходим был только нокаут, пишет НОК РК.
Однако Ташкенбай грамотно провел третью трехминутку и второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2023.
Также сегодня, 14 сентября, Назым Кызайбай выиграла "серебро" ЧМ по боксу.
