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Легкомоторный самолет разбился в Литве

авто Фото: pixabay
Легкомоторный самолет разбился в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы, в окрестностях деревни Наукаймис, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Delfi.lt, местные жители первыми оказались на месте катастрофы и извлекли из-под обломков тело 58-летнего пилота. Прибывшие медики подтвердили, что мужчина погиб на месте.

Уточняется, что разбившийся самолет – это одноместный мотопланер ProFe Banjo STX. Погибший пилот был членом Ассоциации прикладной авиации.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Air Astana по направлению Дубай – Алматы был задержан по технической причине.

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