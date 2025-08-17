Легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области

Фото: pixabay

17 августа легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК.

В ведомстве отметили, что после падения самолет не загорелся. "17 августа 2025 года в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения. В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий создана комиссия", – рассказали в департаменте. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы. Ранее сообщалось о другом происшествии. В Астане 22 июня потерпел крушение легкомоторный самолет TL-2000. На борту находились два члена экипажа, они погибли.

