Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области

Самолет, крушение, Акмолинская область , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 19:29 Фото: pixabay
17 августа легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК.

В ведомстве отметили, что после падения самолет не загорелся. 

"17 августа 2025 года в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения. В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий создана комиссия", – рассказали в департаменте.

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Астане 22 июня потерпел крушение легкомоторный самолет TL-2000. На борту находились два члена экипажа, они погибли. 

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
