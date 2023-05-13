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За пять лет в ЗКО утонули 28 детей

статистика Фото: pixabay
Департамент чрезвычайных ситуаций ЗКО подсчитал количество погибших на водоемах за последние 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Дети, находясь без присмотра взрослых, идут купаться на водоемы, как правило, в необорудованные места, где и случаются трагические происшествия, отметили в депуртаменте.

"За последние 5 лет по области утонули 102 человека, в том числе 28 детей. В прошлом году в купальный сезон утонули 15 человек, в том числе 6 детей", – рассказали порталу "Мой город" в ведомстве.

В ДЧС назвали основные причины гибели людей на водоемах:

  • купания в запрещенных и необорудованных местах;
  • купания в нетрезвом состоянии;
  • неумение плавать;
  • оставление детей без присмотра.

Сообщается, что на опасных и не оборудованных для отдыха и купания участках водоемов области установлены 303 запрещающих знака и 77 информационных стендов.

"С 1 сентября 2022 года по 28 марта 2023 года по области обучены плаванию 4076 детей (в бесплатных бассейнах – 1406, в платных бассейнах – 2670). Для реагирования на чрезвычайные ситуации купального периода департаментом подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования", – дополнили в ведомстве.

В ДЧС ЗКО напомнили, что во избежание несчастных случаев запрещается:

  • купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • нырять в непроверенных и не оборудованных местах;
  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Как уточняется, нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф на физические лица в размере 7 МРП (24 150 тенге).

Отметим, что 12 мая 11-летняя девочка утонула в Туркестанской области.

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