За пять лет в ЗКО утонули 28 детей
Фото: pixabay
Департамент чрезвычайных ситуаций ЗКО подсчитал количество погибших на водоемах за последние 5 лет, сообщает Zakon.kz.
Дети, находясь без присмотра взрослых, идут купаться на водоемы, как правило, в необорудованные места, где и случаются трагические происшествия, отметили в депуртаменте.
"За последние 5 лет по области утонули 102 человека, в том числе 28 детей. В прошлом году в купальный сезон утонули 15 человек, в том числе 6 детей", – рассказали порталу "Мой город" в ведомстве.
В ДЧС назвали основные причины гибели людей на водоемах:
- купания в запрещенных и необорудованных местах;
- купания в нетрезвом состоянии;
- неумение плавать;
- оставление детей без присмотра.
Сообщается, что на опасных и не оборудованных для отдыха и купания участках водоемов области установлены 303 запрещающих знака и 77 информационных стендов.
"С 1 сентября 2022 года по 28 марта 2023 года по области обучены плаванию 4076 детей (в бесплатных бассейнах – 1406, в платных бассейнах – 2670). Для реагирования на чрезвычайные ситуации купального периода департаментом подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования", – дополнили в ведомстве.
В ДЧС ЗКО напомнили, что во избежание несчастных случаев запрещается:
- купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- подавать крики ложной тревоги;
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- нырять в непроверенных и не оборудованных местах;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.
Как уточняется, нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф на физические лица в размере 7 МРП (24 150 тенге).
Отметим, что 12 мая 11-летняя девочка утонула в Туркестанской области.
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