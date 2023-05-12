11-летняя девочка утонула в Туркестанской области

В селе Абай Туркестанской области произошла трагедия: 8 мая в канале "Ошакты" утонула 11-летняя школьница, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального ДЧС, девочка не смогла самостоятельно выбраться. Это произошло на глазах подруги школьницы.

Отмечено, что девочка играла и случайно упала в воду. Тело утонувшей нашли в 5 километрах от места происшествия.

"На поиски утонувшей были привлечено 6 сотрудников ДЧС, 8 сотрудников полиции, 4 сотрудника местных исполнительных органов и 12 человек из числа родственников. Во время поисков воду из канала "Ошакты" временно остановили". Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В марте сообщалось, что в Туркестанской области двухлетний малыш утонул рядом с домом.