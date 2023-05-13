Ситуация в Украине: Папа Римский принял Зеленского, воздушная тревога объявлена в двух областях
Фото: president.gov.ua
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщает Zakon.kz.
- Владимир Зеленский, который в субботу утром прилетел в Рим и уже провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, прибыл в Ватикан на аудиенцию к Папе Римскому Франциску.
- Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
- Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск. Один из прилетов пришелся по поселку Горняк, в результате чего осколком был перебит газопровод.
- Некоторые жители Финляндии стали жаловаться, что их больше пускают в Россию, пишет газета Helsingin Sanomat.
- Бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве епископ Макаровский Гедеон (Харон) в Совете безопасности ООН заявил, что священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины при попустительстве государства не только избивают, но и убивают, а также оскверняют храмы и монастыри.
- Владимир Зеленский в воскресенье планирует посетить Германию, где ему вручат премию имени Карла Великого, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.
- Фигуру скорбящей матери и часть стелы с изображением воина советской армии демонтировали в селе Пникут Львовской области Украины в рамках декоммунизации, сообщает издание "Общественное".
- Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Украине.
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