Казахстан одержал волевую победу на старте ЧМ-2023 по хоккею

В Риге стартовал Чемпионат мира-2023 по хоккею. Сборная Казахстана в первой своей игре обыграла команду Норвегии, проигрывая по ходу матча с разницей в две шайбы, сообщает Zakon.kz.

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Стартовый отрезок матча остался за норвежцами, которые уже к 10 минуте вели со счетом 2:0, благодаря шайбам Микаэля Хага и Оле Юлиана Хольма. Подопечные Галыма Мамбеталиева сумели сократить отставание в конце первого периода, усилиями Максима Мухаметова.

Во втором периоде Микаэль Хага забил еще одну шайбу в ворота Казахстана. На что своим голом ответил казахстанский хоккеист Валерий Орехов.

В заключительном периоде форвард казахстанской дружины Никита Михайлис подарил шанс своей команде, сравняв счет – 3:3.

Матч перешел в овертайм, где также ничего не решилось. В итоге судьбу поединка доверили послематчевым буллитам, там удача сопутствовала нашим игрокам. Встреча закончился победой сборной Казахстана по буллитам – 4:3, решающий гол забил капитан Роман Старченко.







Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Тем самым команда Казахстана выиграла стартовый поединок на ЧМ-2023.

Следующая игра у казахстанцев пройдет 14 мая, против сборной Чехии.