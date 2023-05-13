Казахстан одержал волевую победу на старте ЧМ-2023 по хоккею
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Стартовый отрезок матча остался за норвежцами, которые уже к 10 минуте вели со счетом 2:0, благодаря шайбам Микаэля Хага и Оле Юлиана Хольма. Подопечные Галыма Мамбеталиева сумели сократить отставание в конце первого периода, усилиями Максима Мухаметова.
Во втором периоде Микаэль Хага забил еще одну шайбу в ворота Казахстана. На что своим голом ответил казахстанский хоккеист Валерий Орехов.
В заключительном периоде форвард казахстанской дружины Никита Михайлис подарил шанс своей команде, сравняв счет – 3:3.
Матч перешел в овертайм, где также ничего не решилось. В итоге судьбу поединка доверили послематчевым буллитам, там удача сопутствовала нашим игрокам. Встреча закончился победой сборной Казахстана по буллитам – 4:3, решающий гол забил капитан Роман Старченко.
Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Тем самым команда Казахстана выиграла стартовый поединок на ЧМ-2023.
Следующая игра у казахстанцев пройдет 14 мая, против сборной Чехии.