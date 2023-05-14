В Алматы мужчина заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга

Молодой мужчина угнал автомобиль Mazda 626 в центре Алматы, после чего заехал на заправку и залил в бак бензин, а также прокатил на иномарке друга. Закончилось все погоней и задержанием, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Около 02:30 закончилась получасовая погоня за автомобилем Mazda 626 на пересечении улиц Райымбека и Тлендиева. Как стало известно, двумя часами ранее владелец иномарки обнаружил, что его машину угнали.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Мужчина обратился в полицию. Оперативный дежурный передал информацию, был объявлен план-перехват с особыми приметами: отсутствующим бампером и багажником на крыше.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Полчаса понадобилось полицейским, чтобы задержать угонщика. Все это время автомобиль не уехал из района угона и буквально кружил возле. Машину все это время фиксировали камеры наблюдения, но поймать автомашину не удавалось. Задержание произошло практически на том месте, где и было угнано авто.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Во время задержания в автомобиле находились двое молодых людей. Один из них, что был за рулем, признался, что завладел транспортным средством, чтобы покататься. Пассажир же отрицает свою причастность к угону.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После угона молодой человек, как рассказал он сам, заехал на заправку, так как в баке было мало бензина. Заправив автомобиль, купил себе газировку и после поехал за другом, чтобы покататься.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал владелец иномарки, угнать старенькую машину было не сложно, так как двери ее можно открыть любым ключом. Также несложно завести мотор.

Фото: Zakon.kz

На месте работает следственно-оперативная группа. Оба молодых человека, находившихся в угнанном автомобиле, задержаны.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



