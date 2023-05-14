В Уральске несколько многоэтажек отключили от горячего водоснабжения из-за прошедших паводков

Паводки, прошедший ранней весной этого года в Уральске, привели к изношенности инженерных сетей. Жители нескольких домов остались без горячей воды, сообщает Zakon.kz.

Без горячего водоснабжения остались жители шести домов по улице Монкейулы района Зачаганск, что в пригороде Уральска. К изношенности теплосетей привели талые воды и дожди, пишет Мой город.

Талые и дождевые воды в период паводка затопили подземные каналы. Из-за этого произошел износ трубопровода, объяснили на местной ТЭЦ.

"В настоящее время частое отключение горячего водоснабжения в Зачаганске, связано с подготовкой к отопительному сезону. Планируется заменить все тепловые и горячего водоснабжения сети. От горячего водоснабжения отключены дома расположенные по адресам: улица Монкеулы 105, 105/1, 85/4, 108/2, 108/5, 108/6". Пресс-служба АО "Жайыктеплоэнерго"

В то же время в Алматы жители микрорайона "Шанырак 1" просят городские власти наконец решить вопрос с обещанной им канализацией. Они ждут этого уже пять лет, а исправно платят за услуги, по их словам, уже 30.

