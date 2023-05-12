В Алматы жители мкр. "Шанырак 1" много лет платят за несуществующую канализацию

Жители мкр."Шанырак 1" просят городские власти наконец решить вопрос с обещанной им канализацией. Они ждут этого уже пять лет, а исправно платят за услуги, по их словам, уже 30, сообщает Zakon.kz.

По информации корреспондентов Первого канала "Евразия", в "Шаныраке 1" проживают 28 тыс. человек и при этом нет канализации. Вот уже шестой год. Пять лет назад подрядные работы взяла одна компания, но не завершила. Хотя на это были выделены 10 млрд тенге.

Как выяснилось, первый подрядчик объявил себя банкротом, а новый – уже третий по счету – все начал заново.

По словам представителя подрядной организации Айтугана Асанкула, на данный момент заменены старые трубы на новые. Сточные воды откачивают ассенизаторскими машинами.

При этом жители микрорайона исправно платят последние 30 лет и за несуществующую канализацию.

"С нас все время удерживают плату за канализацию. Если отказываешься, говорят, отключим воду. Если отключат воду, что будем делать? Поэтому платим". Житель мкр. "Шанырак 1" Болатбек Омаров

"По поводу абонентской платы на канализационные сети: для того, чтобы ее убрать, с квитанцией надо обратиться в ГКП "Алматы су" по улице Жарокова, 196, написать заявление соответствующее, затем уберут ее". Главный специалист отдела водогазоснабжения Управления энергетики и водоснабжения города Абай Топарбай

Что же касается строительства канализационной сети, то нас заверили: осталось всего ничего – 5% работ. На очереди доведение абонентских сетей водопровода и канализации к частным домам. На них задействовано 10 бригад.

В данном проекте предусмотрено восстановление асфальто-бетонного покрытия на 45 тыс кв. м, так как данный объем работы не покрывает весь микрорайон. Управлением городской мобильности ведется новое строительство дорог протяженностью 8,5 км.

Ранее мы писали, что жители "Акжара" обратились к акиму Ерболату Досаеву. Они заявили, что у них нет воды, но платить приходится.