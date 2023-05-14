Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На третьи сутки в Павлодаре потушили горящую свалку

На третьи сутки в Павлодаре потушили горящую свалку Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем 13 мая пожарным удалось потушить пожар на городской свалке отходов, который горел более двух суток, сообщает Zakon.kz.

По сообщению противопожарной службы Павлодара, пожар на городской свалке удалось ликвидировать в 14:38 в субботу, передает Sputnik.

Однако работы на полигоне на этом не закончены, сообщают в пресс-службе департамента по ЧС региона. После ликвидации огня, пожарным предстоит основательно пролить и засыпать места пожара. Это необходимо для предупреждения повторных возгораний.

Возгорание на полигоне твердо-бытовых отходов Павлодара началось 11 мая. Площадь пожара составила порядка 1,5 гектаров. За время пока пожарные боролись с огнем, город заволокло смогом, жители начали жаловаться на сильный запах гари. Экологи провели замеры воздуха и зафиксировали превышение показателей оксида углерода.

Читайте также

В Алматы мужчина заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга

Несколько дач сгорели в Павлодарской области

Совершивший аварию водитель погиб на трассе близ Темиртау

Мария Мельникова
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
В Астане снимают вывески и рекламные баннера, создающие хаос
В Астане снимают вывески и рекламные баннеры, создающие хаос
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления