На третьи сутки в Павлодаре потушили горящую свалку

Днем 13 мая пожарным удалось потушить пожар на городской свалке отходов, который горел более двух суток, сообщает Zakon.kz.

По сообщению противопожарной службы Павлодара, пожар на городской свалке удалось ликвидировать в 14:38 в субботу, передает Sputnik.

Однако работы на полигоне на этом не закончены, сообщают в пресс-службе департамента по ЧС региона. После ликвидации огня, пожарным предстоит основательно пролить и засыпать места пожара. Это необходимо для предупреждения повторных возгораний.

Возгорание на полигоне твердо-бытовых отходов Павлодара началось 11 мая. Площадь пожара составила порядка 1,5 гектаров. За время пока пожарные боролись с огнем, город заволокло смогом, жители начали жаловаться на сильный запах гари. Экологи провели замеры воздуха и зафиксировали превышение показателей оксида углерода.