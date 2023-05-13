Жители Павлодара жалуются на сильный смог и запах гари - горит свалка ТБО

В Павлодаре больше суток тушат пожар на городской свалке. Утром огонь удалось локализовать, но о ликвидации в ДЧС области пока не сообщают, передает Zakon.kz

"Кроме городской свалки действующих пожаров в Павлодаре нет. Сейчас тушением занимаются 11 работников обслуживающего ТОО и 11 единиц техники. Производится засыпь песком. Пожар пока не ликвидирован. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В Департаменте экологии Павлодарской области сообщили, что возгорание отходов ТБО, на ориентировочной площади 1,5 га произошло еще 11 мая. Сотрудники Департамента выехали и замерили качество воздуха в санитарно-защитной зоне городской свалки.

"Зафиксировано превышение по оксиду углерода. На качество атмосферного воздуха города влияния нет. 12 мая сотрудниками отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии проведены замеры качества атмосферного воздуха. Превышений ПДК не зафиксировано", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день Департаментом экологии по данному факту инициируется назначения проверки в отношениии ТОО "ЭКОАЛЕМ-ПВ"



Результаты внеплановой проверки будут сообщено дополнительно.

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