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Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто

Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто Фото: Zakon.kz
Полицейские остановили автомобиль жителя Петропавловска за наклейки, посвященные 9 мая, на передних боковых стеклах автомобиля. За повторный за год отказ снять атрибутику мужчина арестован на 20 суток, сообщает Zakon.kz.

Девятого мая полицейские Петропавловска остановили автомобиль, который, в нарушение закона, был оклеен стиками, посвященными 9 мая. На требование полицейских снять атрибутику, мужчина ответил отказом. Выяснилось, что в прошлом году этот же водитель также отказался снимать подобные наклейки и был арестован, передает ПетропавловскNews.

Согласно законодательству, установление любых элементов на передних боковых стеклах автомобиля – запрещены, так как они мешают обзору при управлении транспортным средством.

В пресс-службе специализированного административного суда рассказали, что данный водитель оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительного органа снять установленные изображения в виде звезды и самолета. Полицейские составили протокол, который позднее был передан в суд.

12 мая в специализированном административном суде Петропавловска в отношении водителя было вынесено решение. Суд постановил арестовать мужчину за "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа, совершенное повторно в течение года", часть 2 статьи 667 КоАП РК.

Тем временем в Алматы молодой мужчина угнал автомобиль, чтобы покататься. Закончилось все погоней и задержанием.

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Мария Мельникова
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