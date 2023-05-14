Боли в спине: четыре правила, которые помогут

Боли в спине стали частным явлением среди людей всех возрастов. Медики и ученые утверждают, дело не в возрасте, а в привычках, сообщает Zakon.kz.

Физиотерапевт Сэмми Марго, которая руководит собственной клиникой в Лондоне, поделилась простыми секретами, которые помогут в борьбе с болезненными ощущениями в спине. Простые правила врача опубликовал сайт DailyMail.

"Телефонная" поза

Как говорит Сэмми Марго, чаще всего мы страдаем из-за привычки неправильно сидеть и стоять, пользуясь телефоном. Сгорбившись и опустив голову вниз, мы увеличиваем нагрузку на шею. Это приводит к болям и неприятным ощущениям.

"В положении стоя старайтесь, чтобы ухо, плечо, бедро и лодыжка были на одной линии. Попробуйте встать спиной к стене в качестве ориентира, такая позиция будет идеальной для использования телефона стоя. Что касается игр и соцсетей во время ходьбы, постарайтесь не смотреть в телефон пока идете.. Вместо этого подождите, пока вы не сядете удобно, и посмотрите на экран, когда он расположен на уровне глаз". Доктор Марго

За столом

Работа за столом может затруднить поддержание хорошей осанки. Во время долгого сидения за компьютером постепенно спина округляется, а плечи сгибаются. К тому же рабочее место далеко не всегда устроено так, чтобы поддержать здоровье шеи и позвоночника.

"Старайтесь сидеть так, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии, а плечи расправлены. Попробуйте сесть, прислонив попу к спинке стула и поставив ноги на пол, и постарайтесь, чтобы экран находился прямо перед вами на уровне глаз", – добавляет доктор Марго.

Также доктор говорит, что регулярные перерывы в работе являются ключом к поддержанию здоровья спины. Необходимо вставать и двигаться в течение рабочего времени.

За рулем

Автолюбителям также грозят серьезные проблемы со спиной и шеей, если они проводят много времени за рулем. Долгое сидение с наклоном вперед или сгорбившись, а также пребывание в одном положении в течение длительного периода времени может действительно повлиять на здоровье позвоночника.

"Чтобы защитить позвоночник во время вождения, убедитесь, что бедра находятся ровно в крсле, а колени чуть ниже бедер. Убедитесь, что уровень глаз находится значительно выше рулевого колеса, и расположите свое сиденье так, чтобы оно было слегка откинуто назад и не было полностью вертикально под углом 90 градусов". Сэмми Марго

Внезапный сон

Усталость после рабочего дня понятна. Но важно следить, чтобы сон не настиг вас в неудобной позе. К примеру, у телевизора в полусидячем положении. Такой отдых заставит ваш позвоночник находится в неудобном положении. Этого лучше избегать.

Лучшее положение для сна, говорит доктор, это аоза на боку, которая предполагает поддержку в соответствии с естественным изгибом, чтобы обеспечить правильное выравнивание позвоночника. В этом может помочь более плоская подушка. Также можно положить подушку между ног (если вы спите на боку) или под коленями (если вы спите на спине).