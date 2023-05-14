Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Боли в спине: четыре правила, которые помогут

Боли в спине: четыре правила, которые помогут Фото: pixabay
Боли в спине стали частным явлением среди людей всех возрастов. Медики и ученые утверждают, дело не в возрасте, а в привычках, сообщает Zakon.kz.

Физиотерапевт Сэмми Марго, которая руководит собственной клиникой в Лондоне, поделилась простыми секретами, которые помогут в борьбе с болезненными ощущениями в спине. Простые правила врача опубликовал сайт DailyMail.

"Телефонная" поза

Как говорит Сэмми Марго, чаще всего мы страдаем из-за привычки неправильно сидеть и стоять, пользуясь телефоном. Сгорбившись и опустив голову вниз, мы увеличиваем нагрузку на шею. Это приводит к болям и неприятным ощущениям.

"В положении стоя старайтесь, чтобы ухо, плечо, бедро и лодыжка были на одной линии. Попробуйте встать спиной к стене в качестве ориентира, такая позиция будет идеальной для использования телефона стоя. Что касается игр и соцсетей во время ходьбы, постарайтесь не смотреть в телефон пока идете.. Вместо этого подождите, пока вы не сядете удобно, и посмотрите на экран, когда он расположен на уровне глаз". Доктор Марго

За столом

Работа за столом может затруднить поддержание хорошей осанки. Во время долгого сидения за компьютером постепенно спина округляется, а плечи сгибаются. К тому же рабочее место далеко не всегда устроено так, чтобы поддержать здоровье шеи и позвоночника.

"Старайтесь сидеть так, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии, а плечи расправлены. Попробуйте сесть, прислонив попу к спинке стула и поставив ноги на пол, и постарайтесь, чтобы экран находился прямо перед вами на уровне глаз", – добавляет доктор Марго.

Также доктор говорит, что регулярные перерывы в работе являются ключом к поддержанию здоровья спины. Необходимо вставать и двигаться в течение рабочего времени.

За рулем

Автолюбителям также грозят серьезные проблемы со спиной и шеей, если они проводят много времени за рулем. Долгое сидение с наклоном вперед или сгорбившись, а также пребывание в одном положении в течение длительного периода времени может действительно повлиять на здоровье позвоночника.

"Чтобы защитить позвоночник во время вождения, убедитесь, что бедра находятся ровно в крсле, а колени чуть ниже бедер. Убедитесь, что уровень глаз находится значительно выше рулевого колеса, и расположите свое сиденье так, чтобы оно было слегка откинуто назад и не было полностью вертикально под углом 90 градусов". Сэмми Марго

Внезапный сон

Усталость после рабочего дня понятна. Но важно следить, чтобы сон не настиг вас в неудобной позе. К примеру, у телевизора в полусидячем положении. Такой отдых заставит ваш позвоночник находится в неудобном положении. Этого лучше избегать.

Лучшее положение для сна, говорит доктор, это аоза на боку, которая предполагает поддержку в соответствии с естественным изгибом, чтобы обеспечить правильное выравнивание позвоночника. В этом может помочь более плоская подушка. Также можно положить подушку между ног (если вы спите на боку) или под коленями (если вы спите на спине).

Читайте также

Кому нельзя пить минеральную воду

Неочевидную причину появления мышечно-скелетной боли назвал специалист

Какие признаки указывают на повышенное артериальное давление

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
В Астане снимают вывески и рекламные баннера, создающие хаос
В Астане снимают вывески и рекламные баннеры, создающие хаос
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления