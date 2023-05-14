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Победительницей Евровидения стала певица из Швеции

Победительницей Евровидения стала певица из Швеции Фото: Тwitter/Eurovision
На мировом конкурсе исполнителей лучшей стала певица а Loreen из Швеции. Она исполнила песню Tattoo, сообщает Zakon.kz.

Выступление шведской исполнительницы набрало 583 балла по итогам зрительского голосования. К слову, это уже вторая победа в Евровидении для Loreen. В 2012 году она выиграла песенный конкурс, исполнив композицию Euphoria.

Песня Tattoo, принесшая очередную победу шведской исполнительнице, повествует о любви двух людей и испытаниях, которые им нужно пройти, чтобы быть счастливыми.


Второе место занял певец из Финляндии Käärijä. Зрители и жюри из 37 стран оценили его композицию Cha Cha Cha в 526 баллов. Третье место в финале песенного конкурса заняла израильская исполнительница Ноа Кирел – ее песня Unicorn набрала 362 балла.

Конкурс в этом году проходил в Ливерпуле, Великобритания. Решение о проведении соревнований в Британии было принято после того, как победившая в прошлом году Украина не смогла принять участников у себя из-за непрекращающейся войны.

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