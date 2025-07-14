Певица из области Жетысу победила на конкурсе "Славянский базар"

13 июля казахстанская певица Алмагуль Батталиева стала обладательницей Гран-при XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2025", сообщает Zakon.kz.

Конкурс прошел в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Своими эмоциями с корреспондентом БЕЛТА победительница поделилась сразу после объявления результатов.

"Я до сих пор не верю, что выиграла. Я безумно счастлива, что именно мне выпала честь увезти эту статуэтку в Казахстан. Я не зря шла к этому восемь лет – проходила национальные отборы, конкуренция у нас невероятная. Казахский народ сам по себе певучий, и каждый, кто сюда приезжал, никогда не возвращался без награды. Это очень почетно", – рассказала Алмагуль.

Фото: belta.by

Певица подчеркнула, что "Славянский базар в Витебске" стал для нее настоящим открытием – как по уровню организации, так и по теплому приему зрителей.

"Белорусская публика – одна из самых лучших. Залы полные, аплодисменты стоя, это просто великолепие. Это конкурс огромного масштаба", – отметила она.

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