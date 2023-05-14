Заместитель министра обороны проверил готовность нового сборного пункта в Астане
Члены комиссии проверили готовность сборного пункта столичного Департамента по делам обороны к проведению мероприятий, связанных с призывом на воинскую службу и отправкой новобранцев по предназначению, с учебными сборами граждан, находящихся в запасе.
Фото: Министерство обороны РК
Также они ознакомились с созданными для работы условиями, осмотрели медицинские кабинеты, столовую и места сбора молодого пополнения.
Фото: Министерство обороны РК
В шестиэтажном здании по адресу: пр. Республики, 54 расположены казарма для призывников, пункт питания, три медицинских кабинета: процедурный, функциональной диагностики и забора анализов. Сборный пункт полностью укомплектован врачами, оснащен необходимым медицинским оборудованием и инструментарием.
Фото: Министерство обороны РК
В завершение встречи заместитель министра обороны дал ряд поручений по организации призыва граждан на срочную воинскую службу, консультативно-разъяснительной и информационной деятельности местных органов военного управления.