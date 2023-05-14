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Заместитель министра обороны проверил готовность нового сборного пункта в Астане

Заместитель министра обороны проверил готовность нового сборного пункта в Астане Фото: Министерство обороны РК
В инспекции военного объекта приняли участие заместитель министра генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов, заместитель акима города Астаны Ерлан Бекмурзаев, руководство структурных подразделений Министерства обороны, столичного акимата, городской поликлиники №3.

Члены комиссии проверили готовность сборного пункта столичного Департамента по делам обороны к проведению мероприятий, связанных с призывом на воинскую службу и отправкой новобранцев по предназначению, с учебными сборами граждан, находящихся в запасе.

Заместитель министра обороны проверил готовность нового сборного пункта в Астане

Фото: Министерство обороны РК

Также они ознакомились с созданными для работы условиями, осмотрели медицинские кабинеты, столовую и места сбора молодого пополнения.

Заместитель министра обороны проверил готовность нового сборного пункта в Астане

Фото: Министерство обороны РК

В шестиэтажном здании по адресу: пр. Республики, 54 расположены казарма для призывников, пункт питания, три медицинских кабинета: процедурный, функциональной диагностики и забора анализов. Сборный пункт полностью укомплектован врачами, оснащен необходимым медицинским оборудованием и инструментарием.

Заместитель министра обороны проверил готовность нового сборного пункта в Астане

Фото: Министерство обороны РК

В завершение встречи заместитель министра обороны дал ряд поручений по организации призыва граждан на срочную воинскую службу, консультативно-разъяснительной и информационной деятельности местных органов военного управления.

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