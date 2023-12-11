Замминистра обороны совершил рабочую поездку в Алматинский гарнизон

Заместитель министра обороны совершил рабочую поездку в Алматинский гарнизон. По поручению министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов проинспектировал ряд военных объектов.

В Алматы он проверил качество сдачи введенного в эксплуатацию модульного комплексного здания. Новый объект предназначен для размещения личного состава войсковой части 53975, осуществляющего и обеспечивающего перелеты военно-транспортной авиации из аэродрома Алматы в другие регионы. Мухамеджан Таласов отметил важность организации быта и отдыха летчиков, инженерно-технического состава и группы руководства полетами.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи заместитель министра ознакомился с социально-бытовыми условиями, созданными для курсантов. Он осмотрел тренажерный зал, проверил качество ремонтных работ в казарме и медицинском пункте. Генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов обратил внимание на оснащение и квалификацию специалистов медпункта, от которых будет зависеть качество оказываемой курсантам медицинской помощи.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Посещение военного вуза совпало с открытием новой медицинской кафедры. Руководство Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи проинформировало замминистра о проделанной работе для ее полноценного функционирования и развития.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

По итогам проверки генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов дал ряд конкретных поручений, касающихся организации деятельности и оснащения новых объектов военной инфраструктуры.