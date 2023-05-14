Очень жестокий человек: школьница из Алматы пожаловалась на неадекватное поведение учителя
Фото: Zakon.kz
Алматинская школьница опубликовала видео, в котором жалуется на классного руководителя в школе №133. По словам ученицы 9-класса, преподаватель вела себя с учениками некорректно – оскорбляла и кричала на них, сообщает Zakon.kz.
Ученица выложила видео со сложившейся ситуацией в Сети.
"Учусь в 133-й школе с 1 класса. С 5 класса поступила в класс Н.Н. Она была очень жестокой. На протяжении каждого урока ругается, кричит. Она дергала и толкала меня к стене. Каждый раз бьет детей. Ругает даже тех, кто сидит тихо. Когда мои родители встретились с руководством школы, они пытались закрыть глаза на ситуацию. Просили просто "простить" ее. Никто не слушал нас. Наши родители пытаются решить по закону. У меня что там нет прав?! Я несовершеннолетняя. Почему меня дергают? Прошлой ночью я была в больнице. Моя рука очень сильно болела. Я сделала рентген моей руки. Тем не менее, никто не принял меры. Здесь ее яростно защищают", – жалуется ученица 9 класса.
В Управлении образования сообщили, что педагог отстранена от классного руководства.
"Управление образования города Алматы на видеообращение ученицы 9 "Г" школы- гимназии №133, опубликованное в социальных сетях, сообщает, что по данному вопросу создана комиссия, где факт будет рассмотрен с выездом в учреждение образования. Учитель временно отстранен от классного руководства".
16 мая Управление образования города планирует рассмотреть данный вопрос на заседании Межведомственной комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате Ауэзовского района.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ