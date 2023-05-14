Очень жестокий человек: школьница из Алматы пожаловалась на неадекватное поведение учителя

Фото: Zakon.kz

Алматинская школьница опубликовала видео, в котором жалуется на классного руководителя в школе №133. По словам ученицы 9-класса, преподаватель вела себя с учениками некорректно – оскорбляла и кричала на них, сообщает Zakon.kz.

Ученица выложила видео со сложившейся ситуацией в Сети.

"Учусь в 133-й школе с 1 класса. С 5 класса поступила в класс Н.Н. Она была очень жестокой. На протяжении каждого урока ругается, кричит. Она дергала и толкала меня к стене. Каждый раз бьет детей. Ругает даже тех, кто сидит тихо. Когда мои родители встретились с руководством школы, они пытались закрыть глаза на ситуацию. Просили просто "простить" ее. Никто не слушал нас. Наши родители пытаются решить по закону. У меня что там нет прав?! Я несовершеннолетняя. Почему меня дергают? Прошлой ночью я была в больнице. Моя рука очень сильно болела. Я сделала рентген моей руки. Тем не менее, никто не принял меры. Здесь ее яростно защищают", – жалуется ученица 9 класса. В Управлении образования сообщили, что педагог отстранена от классного руководства. "Управление образования города Алматы на видеообращение ученицы 9 "Г" школы- гимназии №133, опубликованное в социальных сетях, сообщает, что по данному вопросу создана комиссия, где факт будет рассмотрен с выездом в учреждение образования. Учитель временно отстранен от классного руководства". 16 мая Управление образования города планирует рассмотреть данный вопрос на заседании Межведомственной комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате Ауэзовского района. Читайте также В Алматы прошел митинг против жестокого обращения с животными В США провели крупнейший в мире завтрак с блинами Школа разрушается в Жамбылской области

Следите за новостями zakon.kz в: