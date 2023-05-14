Табун лошадей стоимостью 5 млн потерял житель Акмолинской области

Пропавший табун лошадей на 5 миллионов тенге помогли вернуть владельцу полицейские в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Буландынского района с заявлением о пропаже 14 голов лошадей обратился житель города Макинск. По словам владельца, лошади находились на вольном выпасе недалеко от населенного пункта.



Полицейские в течение нескольких часов проверяли лесные массивы, провели подворный обход. В поисковых мероприятиях помогали волонтеры и работники лесничеств. В результате лошадей нашли в течение суток на территории соседнего района имени Биржан Сала.

Все 14 голов вернули законному владельцу.



