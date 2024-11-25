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Законодательство РК

Полицейские нашли пропавший в Костанайской области табун лошадей

Полицейские нашли табун лошадей в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 21:41 Фото: polisia.kz
В Костанайской области пропали лошади на сумму шесть миллионов тенге. Полиция начала поиски после обращения владельца, и через сутки нашла животных, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, все началось с обращения жителя Костаная Шортанбая Жетписбаева, который сообщил о пропаже животных с пастбища.

"Лошади исчезли 10 дней назад. Попробовав найти животных самостоятельно, мужчина не добился результата и обратился в полицию. Уже на следующий день полицейские из Аркалыка начали поиски. Через сутки лошади были найдены на расстоянии 40 км от села Уштобе", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что владельцу животных удалось вернуть свое имущество благодаря оперативной работе правоохранителей. 

Ранее сообщалось, что 40 похищенных лошадей нашли в грузовике полицейские Караганды.

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