Полицейские нашли пропавший в Костанайской области табун лошадей

Фото: polisia.kz

В Костанайской области пропали лошади на сумму шесть миллионов тенге. Полиция начала поиски после обращения владельца, и через сутки нашла животных, сообщает Zakon.kz.

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