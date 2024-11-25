Полицейские нашли пропавший в Костанайской области табун лошадей
Фото: polisia.kz
В Костанайской области пропали лошади на сумму шесть миллионов тенге. Полиция начала поиски после обращения владельца, и через сутки нашла животных, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, все началось с обращения жителя Костаная Шортанбая Жетписбаева, который сообщил о пропаже животных с пастбища.
"Лошади исчезли 10 дней назад. Попробовав найти животных самостоятельно, мужчина не добился результата и обратился в полицию. Уже на следующий день полицейские из Аркалыка начали поиски. Через сутки лошади были найдены на расстоянии 40 км от села Уштобе", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что владельцу животных удалось вернуть свое имущество благодаря оперативной работе правоохранителей.
Ранее сообщалось, что 40 похищенных лошадей нашли в грузовике полицейские Караганды.
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