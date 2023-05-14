Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Опасные погодные явления по Казахстану на 15 мая

облака Фото: pxhere
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по Казахстану на 15 мая. По прогнозам синоптиков, в западном регионе ожидаются сильные дожди, в северных – заморозки 1-3 °C, в южных и юго-западных областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 мая

На большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидается прохождение дождей с грозами, а на юго-западе области сильный ливень с грозой и градом. По республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, днем на юге – пыльная буря.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 15 мая

Ночью на севере, востоке Акмолинской области и в Кокшетау на поверхности почвы ожидаются заморозки до 3°C.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается появление тумана. В течение дня на юго-востоке области ветер с порывами 15-20 м/с. Ночью на западе области возможны заморозки на поверхности почвы до 2°C.

На западе и севере Костанайской области ожидаются туманы ночью и утром. Днем на юге области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью на западе и севере области заморозки до 2°C на поверхности почвы. В то же время на юге области сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

В Абайской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с на западе и юге области. Также ночью на западе области возможны заморозки на поверхности почвы до 1°C.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза на северо-востоке и востоке. В течение дня на востоке и юге области ветер со скоростью 15-20 м/с. Также ночью на востоке области возможны заморозки на поверхности почвы до 1°C.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городах Шымкент и Туркестан днем ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

В центре и на западе Кызылординской области ожидается гроза. В центральной части области ветер со скоростью 15-20 м/с. Также в области и в городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В течение дня на востоке Мангистауской области ожидаются временами сильные дожди, грозы и град. На юге и востоке области ветер со скоростью 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются заморозки до 3 °C. В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 °C.

На востоке, в центре и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. При грозе на этих территориях можно ожидать ветра со скоростью 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер – до 23-28 м/с. В городе Талдыкоргане ночью также ожидается гроза, при которой возможны порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

15-16 мая ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман и заморозки до 3 °C. В Павлодаре также ожидаются заморозки на поверхности почвы до 3 °C.

Материал по теме

Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Читайте также

На 11,7 миллиарда тенге будет отремонтировано более двух тысяч инженерных сетей в ЗКО

Более 50% составляет уровень износа тепловых сетей по ЗКО

Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кофе
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
В Алматы мужчина заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга
В Алматы мужчина заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления