Опасные погодные явления по Казахстану на 15 мая

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по Казахстану на 15 мая. По прогнозам синоптиков, в западном регионе ожидаются сильные дожди, в северных – заморозки 1-3 °C, в южных и юго-западных областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 мая

На большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидается прохождение дождей с грозами, а на юго-западе области сильный ливень с грозой и градом. По республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, днем на юге – пыльная буря.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 15 мая

Ночью на севере, востоке Акмолинской области и в Кокшетау на поверхности почвы ожидаются заморозки до 3°C.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается появление тумана. В течение дня на юго-востоке области ветер с порывами 15-20 м/с. Ночью на западе области возможны заморозки на поверхности почвы до 2°C.

На западе и севере Костанайской области ожидаются туманы ночью и утром. Днем на юге области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью на западе и севере области заморозки до 2°C на поверхности почвы. В то же время на юге области сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

В Абайской области ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с на западе и юге области. Также ночью на западе области возможны заморозки на поверхности почвы до 1°C.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гроза на северо-востоке и востоке. В течение дня на востоке и юге области ветер со скоростью 15-20 м/с. Также ночью на востоке области возможны заморозки на поверхности почвы до 1°C.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городах Шымкент и Туркестан днем ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

В центре и на западе Кызылординской области ожидается гроза. В центральной части области ветер со скоростью 15-20 м/с. Также в области и в городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В течение дня на востоке Мангистауской области ожидаются временами сильные дожди, грозы и град. На юге и востоке области ветер со скоростью 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются заморозки до 3 °C. В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 °C.

На востоке, в центре и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. При грозе на этих территориях можно ожидать ветра со скоростью 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер – до 23-28 м/с. В городе Талдыкоргане ночью также ожидается гроза, при которой возможны порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

15-16 мая ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман и заморозки до 3 °C. В Павлодаре также ожидаются заморозки на поверхности почвы до 3 °C.