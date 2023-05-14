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Махмуд Сабырхан завоевал золотую медаль ЧМ-2023 по боксу

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира 2023 года, переиграв в решающем поединке мирового первенства на ринге Ташкента местного боксера, сообщает Zakon.kz.

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Сабырхан в финальном матче в весовой категории до 54 км встречался с узбеком Ойбеком Джураевым. Преимущество нашего боксера с первых минут было настолько подавляющим, что в третьем раунде он дважды отправил соперника в нокдаун и в итоге заслужил победу единогласным решением судей. А с ним и титул чемпиона мира со второй попытки.


Два года назад на мировом первенстве в Сербии Махмуд проиграл в финале. 

"Золото" Сабырхана стало вторым на ЧМ-2023 для сборной Казахстана. 13 мая на высшую ступень пьедестала почета поднялся Санжар Ташкенбай (48 кг). Также "серебро" в активе у Дулата Бекбауова (67 кг).


14 мая вечером на ринг Ташкента выйдут еще два казахстанца. Асланбек Шымбергенов в категории до 71 килограмма встретится с Саиджамшидом Джафаровым из Узбекистана. Затем Нурбек Оралбай (80 кг) сразится с членом сборной Китая, этническим казахом Тохтарбеком Танатханом.

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Куандык Шынасилов
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