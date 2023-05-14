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Цены на популярные криптовалюты на 14 мая

криптовалюта Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 812,5 $; изменения за 24 часа: -0,09%.

Ethereum (ETH): 1 803,16 $; изменения за 24 часа: -0,21%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 312,10 $; изменения за 24 часа: +0,71%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,072036 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

По состоянию на 14 мая 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.99 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Крупнейшая в мире криптобиржа покидает Канаду – Binance заявляет, что уходит с канадского рынка. Причиной ухода послужило ограничение инвесторов и ужесточение правил для платформ, торгующих криптоактивами.

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