Поезд приостановил движение по направлению Уральск – Алматы из-за баранов

Фото: pixabay

Инцидент произошел недалеко от станции Шамалган в Алматинской области. Поезд сообщением Уральск – Алматы вынужден был совершить экстренное торможение из-за трех баранов на путях, сообщает Zakon.kz.

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