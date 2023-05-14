Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Поезд приостановил движение по направлению Уральск – Алматы из-за баранов

степь Фото: pixabay
Инцидент произошел недалеко от станции Шамалган в Алматинской области. Поезд сообщением Уральск – Алматы вынужден был совершить экстренное торможение из-за трех баранов на путях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", столкновения избежать не удалось, животные погибли.

"Вынужденная остановка составила 5 минут. Правоохранители установили владельца баранов – жителя села Улгили 1973 года рождения. Его наказали за нарушение правил выпаса скота, мужчина отделался предупреждением". Пресс-служба Департамента полиции ЗКО

Стражи порядка говорят, что регулярно проводят беседы с владельцами скота, но пока это должного эффекта не возымело.

Ранее в декабре поезд приостановил движение по направлению Алматы-2 – Уральск из-за погоды.

Читайте также

Облицовку 9-этажного ЖК снесло ветром в Алматы

Ушел из жизни легендарный теннисист Оуэн Дэвидсон

Табун лошадей стоимостью 5 млн потерял житель Акмолинской области

Елена Беляева
Алматы Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кофе
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
В Алматы мужчина заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга
В Алматы мужчина заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления