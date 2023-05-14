Поезд приостановил движение по направлению Уральск – Алматы из-за баранов
Фото: pixabay
Инцидент произошел недалеко от станции Шамалган в Алматинской области. Поезд сообщением Уральск – Алматы вынужден был совершить экстренное торможение из-за трех баранов на путях, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Мой город", столкновения избежать не удалось, животные погибли.
"Вынужденная остановка составила 5 минут. Правоохранители установили владельца баранов – жителя села Улгили 1973 года рождения. Его наказали за нарушение правил выпаса скота, мужчина отделался предупреждением". Пресс-служба Департамента полиции ЗКО
Стражи порядка говорят, что регулярно проводят беседы с владельцами скота, но пока это должного эффекта не возымело.
Ранее в декабре поезд приостановил движение по направлению Алматы-2 – Уральск из-за погоды.
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