Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал титул чемпиона мира по боксу

Феерично завершилось мировое первенство по боксу для казахстанской сборной. Четвертую золотую медаль для своей команды заработал казахстанец Нурбек Оралбай, который стал лучшим боксером мира в весовой категории до 80 кг, сообщает Zakon.kz.

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В решающем поединке в весе до 80 кг Нурбек Оралбай встретился с этническим казахом из Китая Токтарбеком Танатканом и победил его раздельным решением судей, став новым чемпионом мира по боксу. Тем самым Нурбек положил в копилку казахстанской боксерской дружины четвертую медаль золотой пробы, что является повторением исторического достижения ЧМ-2013 по боксу, который проходил в Алматы.

Нурбек Оралбай, помимо пояса чемпиона мира, также получит денежную премию от Международной федерации бокса (IBA) в размере 200 тыс. долларов США (88 840 000 тенге). Этой суммы также удостоятся трое других наших чемпионов мира: Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Асламбек Шымбергенов.

А обладателю "серебра" ЧМ-2023 Дулату Бекбауову вручат чек размером в 100 тыс. долларов (44 420 000 тенге).