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Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал титул чемпиона мира по боксу

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Феерично завершилось мировое первенство по боксу для казахстанской сборной. Четвертую золотую медаль для своей команды заработал казахстанец Нурбек Оралбай, который стал лучшим боксером мира в весовой категории до 80 кг, сообщает Zakon.kz.

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В решающем поединке в весе до 80 кг Нурбек Оралбай встретился с этническим казахом из Китая Токтарбеком Танатканом и победил его раздельным решением судей, став новым чемпионом мира по боксу. Тем самым Нурбек положил в копилку казахстанской боксерской дружины четвертую медаль золотой пробы, что является повторением исторического достижения ЧМ-2013 по боксу, который проходил в Алматы. 

Нурбек Оралбай, помимо пояса чемпиона мира, также получит денежную премию от Международной федерации бокса (IBA) в размере 200 тыс. долларов США (88 840 000 тенге). Этой суммы также удостоятся трое других наших чемпионов мира: Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Асламбек Шымбергенов. 

А обладателю "серебра" ЧМ-2023 Дулату Бекбауову вручат чек размером в 100 тыс. долларов (44 420 000 тенге).

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