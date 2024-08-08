Нурбек Оралбай: Выложил все свои силы за победу в финале

В ночь на 8 августа казахстанский боксер Нурбек Оралбай, который выступал в весовой категории до 80 кг, в поединке за "золото" не смог обыграть украинского спортсмена Александра Хижняка, сообщает Zakon.kz.

Упорная битва закончилась в пользу серебряного призера Олимпиады-2020 в Токио, чемпиона мира и Европы 29-летнего боксера из Украины.

Что касается нашего боксера, то 24-летний астанчанин Нурбек Оралбай является победителем мирового первенства 2023 года.

"Приветствую своих болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всей парижской Олимпиады. Я выложил все свои силы за победу в этом финале. Теперь будем хорошо готовиться к следующим Играм с целью выиграть высшую награду". Серебряный призер Олимпиады-2024 Нурбек Оралбай

Для Нурбека ринг Парижа был первой Олимпиадой, где он сумел дойти до финала и взять "серебро" летних Игр.

"Соперник у Нурбека был очень сложный, призер Олимпийских игр. Перед боем мы отработали все варианты победы над ним, но нам все же не повезло. Где-то были и промахи, приносим извинения за выступления наших боксеров". Главный тренер сборной РК по боксу Мырзагали Айтжанов

За поединком казахстанского боксера следила не только вся страна, а также многочисленная армия его фанатов и близких.

Нельзя не подчеркнуть, что вечер 7 августа держал в напряжении не только болельщиков отечественного бокса, но и любителей греко-римской борьбы.

Ждали казахстанцы золотой медали от нашего палуана Демеу Жадыраева (77 кг), который очень уверенно провел свои предварительные схватки.

Но в финале ему не повезло с лидером данной весовой категории, японцем Нао Кусакой, который увозит высшую награду Олимпийских игр.