Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионов мира по боксу, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил через Twitter.

"С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира – казахи!" – отметил президент.

Ранее сообщалось, что четыре казахстанца завоевали "золото" на чемпионате мира по боксу и еще один принес Казахстану "серебро".