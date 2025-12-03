#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Спорт

Токаев поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана

Токаев поздравил Каблана с золотой медалью, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 23:04 Фото: olympic.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Поздравляю Бейбарыса Каблана с завоеванием титула чемпиона мира по таеквондо среди молодежи до 21 года! Он представлял Казахстан на престижных соревнованиях в Кении и стал первым нашим соотечественником, завоевавшим золото первенства мира в этом виде единоборств. Желаю спортсмену покорения новых высот!" – говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан завоевал "золото" молодежного чемпионата мира в Кении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев поздравил чемпионов мира по боксу
20:24, 14 мая 2023
Токаев поздравил чемпионов мира по боксу
Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали
16:11, 21 сентября 2025
Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали
Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
08:05, 01 марта 2024
Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: