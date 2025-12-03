Токаев поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
Фото: olympic.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Поздравляю Бейбарыса Каблана с завоеванием титула чемпиона мира по таеквондо среди молодежи до 21 года! Он представлял Казахстан на престижных соревнованиях в Кении и стал первым нашим соотечественником, завоевавшим золото первенства мира в этом виде единоборств. Желаю спортсмену покорения новых высот!" – говорится в поздравлении.
Ранее сообщалось, что казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан завоевал "золото" молодежного чемпионата мира в Кении.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript