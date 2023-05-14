Дети обвинили павлодарца в убийстве щенка

Дети рассказали волонтерам о том, что на их глазах мужчина выкинул щенка из окна многоэтажного дома. Собака погибла, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, 12 мая на пульт оператора 102 поступил вызов, что во дворе по улице Торайгырова женщина просит о помощи.

"По прибытии на место полицейские установили, что 54-летний горожанин выкинул щенка из окна третьего этажа дома по улице Торайгырова. Мужчину поместили в Центр временной адаптации и депоксикации, так как он находился в алкогольном опьянении", – сообщили в пресс-службе департамента.

По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК.



Отмечается, что подозреваемому грозит штраф в 1000 МРП, либо привлечение к общественным работам до 400 часов, либо ограничение свободы до года, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что волонтеры опубликовали результаты самостоятельного расследования. В поселке Кендала Талгарского района был обнаружен скотомогильник, там сотни выпотрошенных собак.