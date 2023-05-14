Председатель Высшего избирательного совета Ахмет Енер заявил о том, что голосование на выборах в Турции завершилось без нарушений, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал A Haber, президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.

"Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока завершен, и до настоящего времени совету не было сообщено о каких-либо негативных ситуациях", – привел телеканал заявление Енера.

Отмечается, что подтверждена явка 88% избирателей. Первый экзитпол (Haber Report) президентских выборов выглядит следующим образом:

53,74% – Кылычдароглу;



42,75% – Эрдоган.

Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" – является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.



Ранее сообщалось, что в Турции стартовали выборы президента.