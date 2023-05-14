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В Турции стартовали выборы президента

выборы в Турции Фото: Twitter.com/RTErdogan
14 мая в 08:00 местного времени (11:00 по Астане) в Турции открылись избирательные участки. Гражданам предстоит избрать президента, который будет исполнять свои обязанности в течение 5 лет, и новых членов парламента, сообщает Zakon.kz.

На президентских выборах и парламентских выборах 28-го созыва в 973 округах и 1094 окружных избирательных комиссиях по всей стране будет установлено более 191 тысячи урн для голосования.

Число потенциальных избирателей — 60 миллионов 697 тысяч 843 человека. Впервые проголосуют 4 миллиона 904 тысячи 672 избирателя. Количество избирателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы и осужденных за преступления по неосторожности, составляет 53 172 человека.

В президенты будут баллотироваться три кандидата

В бюллетене для голосования на президентских выборах изначально числились 4 человека. Однако 11 мая Мухаррем Индже один из кандидатов объявил о снятии своей кандидатуры. Таким образом, в гонке за пост главы Турции остались: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиционных партий и председатель Народно-республиканской партии Кемаль Киличдароглу и кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Также на выборах, которые должны состояться для определения парламента 28-го созыва, примут участие 24 политические партии и 151 независимый кандидат в депутаты от всей Турции.

Некоторые политические партии участвуют в выборах в составе 5 различных союзов: "Республика", "Нация", "Ата", "Труд и свобода" и "Союз социалистической власти".

Выборы завершатся в 17:00 по местному времени. При отсутствии абсолютного большинства 28 мая состоится второй тур голосования.

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