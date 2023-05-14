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В Атырауской области задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста

подозреваемые Фото: polisia.kz
Сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступности и криминальной полиции Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста Виктора Сутягина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, в настоящее время по данному факту продолжается расследование.

11 мая 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в Атырау взорвали автомобиль известного журналиста Виктора Сутягина. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

"Машину я оставил в проулке. В 00:00 я выходил и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 2:24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать", – рассказал Виктор Сутягин.

В областной полиции уточнили, что 11 мая в 04:21 экипажем автопатруля Управления полиции Атырау возле дома по ул. Наурызалиева обнаружена горящая автомашина Lexus RX-300.

Елена Беляева
Атырауская область
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