В Атырау взорвали авто журналиста – СМИ
Фото: скриншот видео
11 мая 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в Атырау взорвали автомобиль известного журналиста Виктора Сутягина. Но в пресс-службе областного департамента полиции заявили, что следов взрыва не обнаружено, сообщает Zakon.kz.
Информация о взрыве появилась в Instagram-паблике formaggio.almaty.
Как пишет МИА "Казинформ", инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
"Машину я оставил в проулке. В 00:00 я выходил и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 2:24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать", – рассказал Виктор Сутягин.
В областной полиции уточнили, что 11 мая в 04:21 экипажем автопатруля управления полиции Атырау возле дома по ул. Наурызалиева обнаружена горящая автомашина Lexus RX-300.
"На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения. Следов взрыва не обнаружено. На месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина выясняется", – говорится в сообщении.
Заявление потерпевшего зарегистрировано в ЕРДР по ч. 3 ст. 202 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества") УК РК.
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