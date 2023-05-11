В Атырау взорвали авто журналиста – СМИ

Фото: скриншот видео

11 мая 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в Атырау взорвали автомобиль известного журналиста Виктора Сутягина. Но в пресс-службе областного департамента полиции заявили, что следов взрыва не обнаружено, сообщает Zakon.kz.

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