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Женщина пострадала в ДТП с участием скутера в Павлодаре

ДТП Фото: pixabay
13 мая в 16:21 поступил вызов на ДТП. Автомобиль и скутер столкнулись в районе торгового дома "Отау", сообщает Zakon.kz.

Водитель на автомобиле Mercedes-Benz, выезжая с территории автовокзала, не уступил дорогу скутеру и столкнулся с ним. Пострадала пассажирка скутера.

Как сообщили Pavlodarnews.kz в пресс-службе областной станции скорой помощи, у женщины диагностировали ушибы.

"Бригада скорой доставила в первую городскую больницу 34-летнюю женщину. У нее зафиксировали ушибы шейного отдела позвоночника и левого коленного сустава, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться.

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