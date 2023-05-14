Полузащитник "Кайрата" госпитализирован после матча

Фото: fckairat.com

Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев оказался в больнице после матча с "Актобе" – 2:1. Арсен пострадал в результате столкновения с бразильским нападающим Элдером Сантаной, сообщает Zakon.kz.

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