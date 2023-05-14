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Полузащитник "Кайрата" госпитализирован после матча

травма Фото: fckairat.com
Полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев оказался в больнице после матча с "Актобе" – 2:1. Арсен пострадал в результате столкновения с бразильским нападающим Элдером Сантаной, сообщает Zakon.kz.

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Директор "Кайрата" Аскар Есимов рассказал "Новому Спорт Радару", что у Буранчиева диагностирована травма височной части черепа, идет операция.

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер рассказал, что футболисты посвятили победу от лица команды Арсену.

"Он сейчас в больнице, в критическом состоянии. Мы желаем ему здоровья. Для нас это крайне сложный момент. В раздевалке есть люди, которые плакали. Он в тяжелом состоянии, для нас здоровье Арсена сейчас самое главное", – отметили футболисты.

Ранее сообщалось, что ФК "Астана" возглавила турнирную таблицу чемпионата КПЛ-2023.

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